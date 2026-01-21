Трамп считает, что Родригес хорошо справляется с руководством Венесуэлой

Американский лидер подчеркнул, что США получат много денег для этой страны

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес хорошо исполняет свои обязанности.

"Да, она справляется хорошо, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - У нас очень хорошие отношения. И Венесуэла работает очень хорошо". "Мы получим много денег для Венесуэлы. И там смогут позаботиться о своем народе", - добавил Трамп.

Как заявил ранее представитель вашингтонской администрации, Белый дом ожидает, что Родригес посетит США, однако сроки ее визита пока не намечены.

Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.