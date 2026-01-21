Гутерриш указал США на необходимость соблюдения Устава ООН

Устав представляет собой основу для международных отношений, фундамент для мира, устойчивого развития и прав человека, отметил генсек ООН

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ООН, 21 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров соблюдать устав всемирной организации в полной мере и не подрывать мировой порядок. Такую публикацию он разместил в X в то время, как президент США Дональд Трамп выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Устав ООН представляет собой основу для международных отношений, фундамент для мира, устойчивого развития и прав человека. Когда лидеры попирают международное право, выбирая на свое усмотрение, каким правилам следовать, они подрывают мировой порядок и создают опасный прецедент, - написал Гутерриш. - Устав является договором, который связывает нас всех. Все страны должны его соблюдать искренне и в полном объеме".

Глава всемирной организации также отметил, что, когда "горстка людей может менять глобальные нарративы, управлять выборами или диктовать условия для общественных дебатов", мировое сообщество "сталкивается с неравенством и разложением институтов и общих ценностей".

В ходе своего выступления в Давосе Трамп в числе прочего заявил, что Гренландия, по его мнению, является частью Северной Америки и американской территорией. "Это наша территория", - сказал он об острове.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").