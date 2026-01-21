Венгрия поддержала идею выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер считает, что "выдающаяся государственная мудрость и необычайное мужество" Трампа, его "правильное видение, творческий подход и решимость" помогли прекратить вооруженные конфликты во многих регионах

БУДАПЕШТ, 21 января. /ТАСС/. Венгрия присоединилась к американо-израильской инициативе по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Спикер Государственного собрания (однопалатного парламента) Венгрии Ласло Кёвер сообщил, что поддержал своих коллег в Палате представителей Конгресса США и Кнессете Израиля, которые решили собрать подписи под письмом в Нобелевский комитет с предложением присудить престижную награду американскому лидеру.

"Впервые в современной истории председатели парламентов разных стран выдвигают на премию выдающегося лидера - 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Дж. Трампа, чья приверженность делу мира изменила весь мир", - говорится в послании, которое подписал Кёвер и с которым было ознакомлено агентство MTI.

Авторы документа считают, что "выдающаяся государственная мудрость и необычайное мужество" Трампа, его "правильное видение, творческий подход и решимость" помогли прекратить вооруженные конфликты во многих регионах планеты. По их мнению, в 2025 году никто не сделал больше для укрепления мира, чем нынешний американский лидер.

В письме названы несколько региональных конфликтов, которые были урегулированы, приостановлены или ослаблены благодаря усилиям Трампа, в том числе между Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Демократической Республикой Конго и Руандой, Азербайджаном и Арменией, Сербией и Косовом, Египтом и Эфиопией. Упомянуты Авраамовы соглашения по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также мирный план по сектору Газа.

Трамп претендовал на Нобелевскую премию мира в 2025 году, но она была присуждена оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. После этого президент США заявил, что рассчитывает получить эту награду в 2026 году, а спикеры Палаты представителей Конгресса США и Кнессета - Майк Джонсон и Амир Охана - объявили, что начинают сбор подписей своих коллег в других странах для выдвижения его кандидатуры.