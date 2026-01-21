Политик Драгстед призвал не верить словам Трампа о Гренландии

Американский лидер пообещал не применять силу в регионе, но "легко может сказать обратное через несколько часов", указал представитель датской Партии единства

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Дании не стоит доверять словам президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не станет применять силу, чтобы получить Гренландию. Такое мнение выразил в интервью телеканалу TV2 представитель датской Партии единства Пелле Драгстед, комментируя речь главы США в Давосе.

"Я не думаю, что нам следует слишком доверять этому. Он легко может сказать обратное через несколько часов", - отметил Драгстед.

После заседания Комитета по внешней политике Дании министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что проблема остается, так как "совершенно ясно", что стремление президента Трампа захватить Гренландию остается неизменным. "Позитивно, что [в речи Трампа] говорится о неиспользовании военной силы, - считает он. - Но это не решит проблему".

В Гренландии придерживаются схожего мнения. "Конечно, облегчение вызывает то, что он говорит, что не будет применять военную силу, - рассказала в интервью агентству Ritzau Аворак Ульсен, мэр крупнейшего в Гренландии муниципалитета Сермерсоок. - Но есть и другие факторы, указывающие на то, что мы не вступим в более спокойный период".

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол". Глава Белого дома отметил, что Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории Соединенных Штатов и укрепления безопасности Запада: "Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса". При этом Трамп добавил, что США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию.