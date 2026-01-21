Замглавы районной администрации Киева поймали на участии в "уклонистских схемах"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первого замглавы одной из районных госадминистраций Киева задержали, поймав на участии в коррупционных схемах уклонения военнообязанных от службы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По версии следствия, чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял клиентов в военные части, а затем организовывал их списание с военного учета по надуманным медицинским диагнозам. Стоимость такой услуги составляла от $15 тыс. до $20 тыс. Фигурант пользовался своими связями в районном ТЦК (аналог военкомата на Украине), в подготовке поддельных документов ему помогал сообщник, который также был задержан.

Во время обысков у задержанных были обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати военных частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы. Чиновнику районной госадминистрации и его сообщнику предъявлены обвинения по статье "организация и содействие в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения".

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.