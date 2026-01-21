МИД Италии: многие разделяют предложение о безопасности Киеву без приема в НАТО

Страна не собирается воевать с Россией, но считает, что "мир - это не отсутствие войны, а гарантия народам жить свободно", подчеркнул министр Антони Таяни

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Многие поддерживают предложение о гарантиях безопасности Украины по модели 5 статьи Устава НАТО, без приема Киева в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Многие разделяют предложенную Италией модель гарантий безопасности Украине по типу 5 статьи Устава НАТО [о коллективной безопасности], но без приема в альянс", - сказал он в интервью газете Il Giornale.

Министр еще раз повторил, что Италия не собирается воевать с Россией, но считает, что "мир - это не отсутствие войны, а гарантия народам жить свободно".

В обсуждаемом сторонами мирном плане по Украине, изначально предложенном президентом США Дональдом Трампом, но затем претерпевшем изменения после контактов с Киевом и странами ЕС, рассматривается пункт о разработке механизма по модели 5 статьи НАТО. При этом "коалиция желающих" рассматривает вариант размещения многостороннего контингента на Украине после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.