Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован

Президент США заявил, что стороны приближаются к этому

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что стороны приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил, выступая на встрече с представителями бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что мы приближаемся к этому", - сказал он. Американский лидер добавил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер "отлично справляются" применительно к урегулированию. "Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну", - подчеркнул Трамп, говоря о конфликте. "Но, я думаю, мы это урегулируем", - добавил он.