Аббас прибыл в Москву для встречи с Путиным 22 января

Президент Палестины и российский лидер обсудят "последние события на Ближнем Востоке"

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Аббас планирует 22 января встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и послами ряда арабских стран. Ожидается, что стороны обсудят "последние события на Ближнем Востоке".

Ранее 21 января информацию о планируемой встрече Аббаса и Путина подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.