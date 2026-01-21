Трамп: Дании нужно уведомить в случае отказа от переговоров по Гренландии

Президент США подчеркнул, что не любит, когда ему передают информацию "через вторые руки"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что властям Дании следует уведомить его напрямую, если они отказываются вести переговоры о присоединении Гренландии к США.

"Они мне этого не говорили", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе, имея в виду заявления властей Дании о нежелании обсуждать продажу Гренландии США.

Американский лидер добавил, что не любит, когда ему передают информацию "через вторые руки". "Если он хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо", - добавил Трамп, имея в виду министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.