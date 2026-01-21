Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блока

Гитанас Науседа отметил, что для выхода на такой уровень потребовалось бы немало времени

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Европа во всех отношениях не готова к созданию собственного оборонительного блока, который мог бы прийти на смену НАТО. Об этом в интервью интернет-порталу 15min заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Не считаю, что в настоящее время мы готовы заменить Североатлантический альянс на европейскую НАТО. Мы во всех отношениях - политически, технически, в военной сфере - к этому не подготовились", - утверждал он.

По мнению литовского лидера, для выхода на такой уровень потребовались бы серьезные усилия. "Это работа, которая потребовала бы немало времени", - сказал Науседа. Он расценивает такие планы скептически. "Разговоры об этом кажутся мне несерьезными", - подчеркнул президент.

Откликаясь на речь президента США Дональда Трампа в Давосе, которой его попросили дать оценку 15min, Науседа отметил, что "трансатлантические связи по-прежнему остаются краеугольными". По его словам, отказ от союзнического партнерства с Вашингтоном "был бы поспешным решением".