Британия организует учения стран Северной Европы в Арктике с участием военных

Они будут развернуты на всем Крайнем Севере для сдерживания угроз и придания уверенности альянсу, сообщил британский министр обороны Джон Хили

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Страны Северной Европы, входящие в Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании, проведут учения Lion в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе в 2026 году. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном по итогам переговоров в Копенгагене.

"Позже в этом году в военных учениях Lion, которые будут организованы JEF на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, примут участие сотни военнослужащих вместе с кораблями, самолетами и беспилотниками. Они будут развернуты на всем Крайнем Севере для сдерживания угроз и придания уверенности нашему альянсу. Как и прежде, мы объединимся для укрепления нашей безопасности", - сказал Хили, выступление которого транслировалось на YouTube-канале газеты The Sun.

Созданный в 2014 году Объединенный экспедиционный корпус под командованием Великобритании - это региональное оборонное объединение 10 стран Северной Европы: Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Страны-участницы периодически проводят совместные военные учения. Их заявляемая цель - улучшить возможности ВС стран Северной Европы и Балтии в сфере оперативного реагирования на кризисные ситуации.