Трамп считает, что за Гренландию могут назначить разумную цену

Президент вновь заявил, что вхождение острова в состав США необходимо для эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что за Гренландию может быть назначена разумная цена, но не назвал ее.

"Да, я мог бы это представить", - ответил он на вопрос журналиста, может ли, по его мнению, быть названа "разумная цена" продажи Гренландии Соединенным Штатам. Трамп не уточнил, о какой именно цене идет речь.

"Но есть более высокая цена - это цена безопасности, национальной безопасности и международной", - добавил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Это настоящая цена. И это высокая цена", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также вновь выступил с утверждением, что владение Гренландией необходимо для эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). "Как вы знаете, мы создаем "Золотой купол". Он будет очень дорогим. И лучше, чтобы была Гренландия, чем без нее", - сказал президент США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.