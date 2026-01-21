В офисе Макрона обвинили Трампа во лжи по поводу цен на лекарства

Эти цены "регулируются системой социального обеспечения", отметили в администрации французского лидера

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Елисейский дворец опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с ним якобы согласился повысить цены на лекарства. Об этом администрация французского лидера сообщила в X.

"Утверждается, что президент Эмманюэль Макрон повысил цены на лекарства. Он не устанавливает цены на них. Они регулируются системой социального обеспечения и, по сути, остаются стабильными. Любой, кто бывал во французской аптеке, знает об этом", - написано в сообщении. К нему также прикреплено анимированное изображение Трампа с подписью Fake news.

Ранее Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил с утверждением, что убедил президента Франции поднять цены на лекарства в своей стране в несколько раз, чтобы иметь возможность снизить их в США. Американский лидер добавил, что угрожал Макрону введением высоких пошлин на французские товары, если он откажется это сделать.