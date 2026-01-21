В ФРГ заявили, что встреча Мерца с Трампом в Давосе больше не на повестке

Агентство Reuters ранее писало, что переговоры президента США и канцлера Германии могут не состояться

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил журналистам представитель правительства ФРГ.

"После запоздалого прибытия президента США в Давос встреча больше не входит в программу", - приводит его слова газета Bild.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что переговоры Трампа и Мерца могут не состояться. Канцлер заявлял, что планирует встретиться с президентом США 21 января на ВЭФ в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против некоторых стран, включая ФРГ.

21 января министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп прибудет в Давос с опозданием примерно на три часа. Ранее самолет с американским лидером на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном из-за неполадок. По данным пресс-пула Белого дома, Трамп пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.