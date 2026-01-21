Израиль ликвидировал ключевого контрабандиста оружия "Хезболлах" на юге Ливана

Мухаммед Ауаша также управлял группой по перевозке оружия из Ирака в Сирию и Ливан, сообщил ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ключевого контрабандиста вооружений шиитской организации "Хезболлах" в городе Сайда в южной части Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В районе Сайды ЦАХАЛ ликвидировал ключевого контрабандиста оружия "Хезболлах" Мухаммеда Ауашу", - говорится в заявлении. По данным армейской пресс-службы, ликвидированный "управлял перевозками оружия для террористической организации "Хезболлах", в том числе через фиктивную компанию, которая заказывала и доставляла товары из различных стран, включая Ирак, Сирию и страны Персидского залива".

Кроме того, по информации израильской армии, Ауаша "координировал деятельность группы контрабандистов, ответственных за перевозку оружия из Ирака в Сирию и Ливан".