Мелони: Италии нужно время для решения по вхождению в "Совет мира" по Газе

Премьер-министр республики подтвердила заинтересованность Рима в этой инициативе

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Италии необходимо время для принятия решения об участии в "Совете мира" по управлению и восстановлению сектора Газа, который формирует под своим председательством президент США Дональд Трамп. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подтвердив заинтересованность Рима в инициативе.

"У нас образовалась проблема конституционного характера, поскольку при анализе статуса [нового органа] возникли несоответствия с конституцией, это не позволяет нам подписать присоединение завтра, нам нужно время на проведение работы, но наша позиция - полная открытость этой инициативе", - сказала Мелони в телешоу Porta a porta на канале Rai.

Она считает, что со стороны Европы неразумно самоизолироваться, поэтому участие в новом органе важно, так как Италия и Европа, по ее мнению, могут внести свой весомый вклад.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.