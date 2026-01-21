ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп считает, что Путин принял приглашение войти в "Совет мира"

Президент США заявил, что хотел бы видеть в составе этого органа обладающих влиянием и властью людей
20:29
обновлено 20:35
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин принял приглашение войти в "Совет мира".

Трамп отметил, что хотел бы видеть в составе этого органа обладающих влиянием и властью людей. "Поэтому ему направили приглашение, он принял его", - сказал американский лидер журналистам на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. 

