Трамп считает, что Путин принял приглашение войти в "Совет мира"

Президент США заявил, что хотел бы видеть в составе этого органа обладающих влиянием и властью людей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин принял приглашение войти в "Совет мира".

Трамп отметил, что хотел бы видеть в составе этого органа обладающих влиянием и властью людей. "Поэтому ему направили приглашение, он принял его", - сказал американский лидер журналистам на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.