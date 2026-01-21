Трамп: США применят силу против Ирана в случае продолжения им ядерных разработок

Президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон не может позволить Тегерану заниматься ядерными разработками

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут готовы вновь применить военную силу против Ирана, если Тегеран будет продолжать ядерные разработки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Атака [США] в Иране... Это произойдет вновь, если они будут заниматься таким. Они должны прекратить ядерные [разработки]. Они продолжают экспериментировать с ядерными [программами]", - сказал американский лидер в интервью телекомпании CNBC.

"Может быть", - подтвердил Трамп, когда у него поинтересовались, остается ли в силе вариант повторения военных операций против Ирана. "Они не могут заниматься ядерными [разработками]", - убежден американский лидер. "В какой-то момент они согласятся с идеей, что не могут этим заниматься. <...> Не можем позволить им иметь это", - утверждал Трамп. США нанесли 22 июня 2025 года удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

"Мы надеемся, что дальнейших [военных] действий [против Ирана] не будет", - добавил президент США. Он также повторил, что Вашингтон будет внимательно следить за действиями Тегерана в связи с акциями протеста в Иране.