Трамп объяснил, почему пригласил Путина в "Совет мира"

Президент США хочет видеть в организации обладающих властью и контролем людей

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в "Совет мира", так как хочет видеть там обладающих властью людей. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

На просьбу пояснить, по какой причине приглашение вступить в "Совет мира" было направлено президенту РФ, Трамп заявил, что "хочет [видеть там] всех". "Мы хотим, чтобы [в "Совет мира" вступили] все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть", - заявил американский лидер, добавив, что считает лидеров таких стран "безумно влиятельными".