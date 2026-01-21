Нидерланды назвали отмену пошлин США против европейских стран шагом к деэскалации

Важно, чтобы США, Канада и Европа "продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике", заявил и.о. премьер-министра Нидерландов Дик Схоф

ГААГА, 21 января. /ТАСС/. Отказ США от решения ввести дополнительные пошлины против европейских стран, отправивших воинские континенты в Гренландию в рамках подготовки учений НАТО, стал шагом к деэскалации. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф.

"Мы положительно оцениваем шаг в направлении деэскалации и снятие с повестки дня вопроса о 10-процентных импортных пошлинах", - написал он в X. По словам Схофа, теперь важно, чтобы США, Канада и Европа "продолжали сотрудничать в рамках НАТО для укрепления безопасности в Арктике".

16 января исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил об отправке двух нидерландских военнослужащих - специалистов по оперативному планированию и логистике - в Гренландию в рамках подготовки учений НАТО. Они прибыли к месту назначения в тот же день и, завершив свою миссию, покинули остров в понедельник, 19 января.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что группа европейских стран под руководством ФРГ и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. По данным агентства, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.

Трамп 17 января объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, американский лидер фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.