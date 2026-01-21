Посол в РФ: Китай намерен содействовать переговорам по украинскому кризису

Пекин "придерживается беспристрастной и справедливой позиции, активно призывает к миру", отметил Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китай готов содействовать мирному процессу в рамках решения украинского кризиса. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

"По таким острым международным вопросам, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт, Китай неизменно придерживается беспристрастной и справедливой позиции, активно призывает к миру и содействует переговорам, неустанно прилагает усилия для прекращения огня и восстановления мира", - отметил дипломат.

По словам посла, в момент, "когда международная справедливость сталкивается с вызовами, китайская дипломатия демонстрирует консенсус на принципах "стремления к единству при сохранении различий", продвигает воплощение в жизнь в духе "взаимовыгодного сотрудничества" и рисует перспективы "гармонии и взаимного преображения", вносит в международные отношения мудрость согласия и последовательно развивает такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода".

"В принципиальных вопросах, касающихся международной справедливости и честности, Китай занимает четкую позицию, всегда стоит на правильной стороне истории, решительно отвергает гегемонизм, выступает против запугивания и политики силы, твердо отстаивает международную справедливость", - подчеркнул он.

В сентябре 2024 года министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом объявил о создании КНР, Бразилией и другими странами глобального Юга платформы "Друзья мира". Ее цель - способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

