Трамп заявил, что подготовил с Рютте рамки сделки по Гренландии

Деталей американский лидер не привел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) были подготовлены контуры будущей сделки по Гренландии.

"Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона," - написал американский лидер в Truth Social.

Трамп при этом не рассказал, какие конкретно рамки он имеет в виду.