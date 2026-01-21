Чету Клинтонов привлекут к ответственности в рамках расследования дела Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон отказались явиться в Конгресс для дачи показаний, назвав ситуацию политическим преследованием

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

По информации портала Axios, комиссия также в рамках голосования отклонила поправку демократов, предусматривающую привлечение генерального прокурора страны Пэм Бонди к ответственности из-за задержки в публикации материалов по делу Эпштейна.

Отмечается, что неуважение к суду - редко используемый Конгрессом США инструмент, который влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс. Портал подчеркивает, что далее Палата представителей в полном составе должна одобрить этот законопроект, прежде чем он будет передан в министерство юстиции для дальнейшего разбирательства и возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон отказались явиться в Конгресс США для дачи показаний, назвав ситуацию политическим преследованием.