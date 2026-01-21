Рютте и Трамп обсудили совместное с Данией противостояние России в Гренландии

Генсек НАТО и президент США также говорили о важности безопасности арктического региона для всех стран альянса

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе обсудил обеспечение безопасности арктического региона с точки зрения НАТО, под которой они подразумевают необходимость защиты от угроз, якобы исходящих от России и Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе НАТО по итогам встречи Рютте и Трампа.

"Генсек Марк Рютте провел очень продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой они обсуждали важность безопасности арктического региона для всех стран НАТО. Дискуссия между странами НАТО будет идти о том, чтобы обеспечить безопасность Гренландии силами семи арктических стран НАТО. Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут направлены на то, чтобы Россия и Китай никогда не смогли получить доступ экономический или военный на землю Гренландии", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии. "Нас точно это не касается", - указал глава государства в ходе оперативного совещания с Совбезом РФ.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.