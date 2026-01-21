Трамп: США оставят себе часть средств от продажи нефти Венесуэлы
Редакция сайта ТАСС
21:34
НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оставят себе часть средств, вырученных после продажи венесуэльской нефти. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп.
"Мы передадим часть Венесуэле. Мы оставим часть себе", - сказал президент США в интервью телекомпании CNBC, комментируя планы реализации Вашингтоном нефти южноамериканской республики после военного вмешательства в ее дела. "Мы отлично ладим с Венесуэлой", - считает Трамп. "У нее огромные резервы нефти и других [полезных ископаемых] тоже", - добавил он. "Кстати, с нами они заработают больше денег, чем получили бы за 25 лет", - утверждал американский лидер.