Трамп: США оставят себе часть средств от продажи нефти Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов утверждает, что с Вашингтоном республика заработает больше денег, чем "получила бы за 25 лет"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оставят себе часть средств, вырученных после продажи венесуэльской нефти. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп.

"Мы передадим часть Венесуэле. Мы оставим часть себе", - сказал президент США в интервью телекомпании CNBC, комментируя планы реализации Вашингтоном нефти южноамериканской республики после военного вмешательства в ее дела. "Мы отлично ладим с Венесуэлой", - считает Трамп. "У нее огромные резервы нефти и других [полезных ископаемых] тоже", - добавил он. "Кстати, с нами они заработают больше денег, чем получили бы за 25 лет", - утверждал американский лидер.