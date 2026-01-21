Folha de S. Paulo: Бразилия консультируется с ЕС об участии в "Совете мира"

Власти страны опасаются принимать решение в одиночку, сообщила газета

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 января. /ТАСС/. Власти Бразилии ведут консультации с руководством Евросоюза перед тем, как дать официальный ответ на предложение США войти в "Совет мира" в секторе Газа. Об этом сообщила газета Folha de S. Paulo.

По информации издания, президент страны Луис Инасиу Лула да Силва поручил главе МИД Мауро Виэйре связаться с европейскими коллегами, чтобы выяснить позицию ЕС относительно недавней инициативы главы Белого дома Дональда Трампа.

Как отмечает газета, Бразилия опасается принимать решение в одиночку. Если ключевые страны ЕС согласятся участвовать в новой структуре, Бразилия с большой вероятностью также примет приглашение. Однако если Европа решит бойкотировать "Совет мира", Бразилиа получит весомый аргумент для отказа, не рискуя при этом оказаться в полной международной изоляции.

Ранее стало известно, что Трамп направил Луле да Силве официальное письмо с предложением присоединиться к управляющему органу анклава.

В октябре 2025 года в секторе Газа начался первый этап реализации мирного плана США, представленного американским президентом.