Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Гренландии

Евросовет не озвучил программы встречи на высшем уровне

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Лидеры ЕС проведут в Брюсселе экстренный саммит по Гренландии и отношениям с США, однако, как выглядит повестка этой встречи, неизвестно. Ранее, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что саммит состоится, и отметил, что лидеры обсудят "полную и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии".

Евросовет не озвучил никакой программы встречи на высшем уровне, которая пройдет в формате рабочего ужина и стартует после 18:00 по местному времени (20:00 мск). По мнению дипломатических источников в Брюсселе, есть высокая вероятность, что саммит затянется до глубокой ночи, ввиду "высокой неопределенности ситуации".

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Давосе сказал, что не планирует применять силу для установления контроля над Гренландией и что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля. Однако европейцев слова Трампа окончательно не успокоили, поскольку главную идею - намерение получить контроль над Гренландией - Трамп вновь подтвердил, а также повторил свою критику Европы по различным направлениям, в частности, по миграционной политике.

После выступления Трампа от идеи проводить экстренный саммит в Брюсселе не отказались, о чем сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

Отдельные наработки, как подходить к кризису вокруг Гренландии, озвучила в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно ее заявлению, ЕС намерен резко расширить инвестиции в Гренландию, чтобы снизить вероятность того, что Трамп просто купит ее жителей.

Северный фланг

Европейцы намерены втягивать Трампа в различные форматы, консультации и операции в рамках НАТО, чтобы выбить у него из рук тезис о недостаточном обеспечении безопасности острова перед лицом мнимой русской или китайской угрозы Гренландии.

Параллельно Евросоюз намерен резко повысить внимание к военному освоению своих северных территорий и впервые включить вопросы военной безопасности Арктики в готовящуюся к публикации в первые месяцы 2026 года новую стратегию ЕС по безопасности. Как именно Брюссель намеревается усиливать безопасность северного фланга, когда у него не хватает ресурсов на восточный, пока также не вполне ясно.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте, также выступая в Давосе, дал понять, что европейцы будут пытаться "переключить" Трампа с гренландского трека на украинский. Он утверждал, что якобы существующая российская угроза для НАТО и США проявляется на Украине, а не в Гренландии.

По этим трекам и следует ожидать основной дискуссии на предстоящем саммите ЕС. Саммит носит неформальный характер, и на подобных встречах в ЕС обычно не принимается практических решений.