NYT: Дания может передать США контроль над частью Гренландии для военных баз

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Сделка США по Гренландии может подразумевать контроль Вашингтона над небольшими участками территории острова. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, накануне сделанного 21 января президентом США Дональдом Трампом заявления о наличии контуров будущей сделки, военные чиновники стран НАТО обсудили возможность пойти на "компромисс, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США смогли бы построить военные базы". Как заявили изданию три неназванных чиновника, в поддержку такого варианта договоренностей выступил генсек НАТО Марк Рютте. Собеседники газеты сравнили это с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской заморской территорией.

Вместе с тем неизвестно, стала ли эта идея частью концепции, о которой объявил Трамп, отмечает NYT.

Американский лидер ранее сообщил, что были подготовлены "рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона". Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, пообещав, что условия будут разъяснены позднее.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.