Посол КНР в РФ: БРИКС демонстрирует мощную жизнеспособность

Число участников объединения удвоилось, перспективы сотрудничества стали шире, отметил Чжан Ханьхуэй

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объединение стран БРИКС показывает мощную жизнеспособность, открывая новые перспективы взаимодействия. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

"В то же время "большая семья БРИКС" демонстрирует мощную жизнеспособность, число ее участников удвоилось, а перспективы сотрудничества стали еще шире", - отметил дипломат.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. Также с начала прошлого года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.

