За Тимошенко не внесли залог

Срок внесения истек в 01:00 мск

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Назначенный судом срок по внесению залога по делу о подкупе депутатов против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко истек в полночь по киевскому времени (01:00 мск). Сообщений об уплате залога в украинских СМИ, на сайтах и в Telegram-каналах ведомств, партии и самой Тимошенко не было.

Сумма залога составляет 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Ранее Тимошенко заявила, что вся ее команда работает над сбором средств для внесения за нее залога, поскольку лично у нее такой суммы нет. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщало в начале недели, что внесено уже более трети суммы - 13,65 млн гривен (около $300 тыс.).

Накануне суд наложил арест на имущество Тимошенко: два гаража в Днепропетровске, шесть мобильных телефонов, системный блок и черновые записи. Кроме того, был наложен арест на наличные средства в размере $46,3 тыс. и на три автомобиля мужа Тимошенко - Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ, так как, по мнению суда, имущество находится в совместной собственности. В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко, объяснив, что это единственный источник доходов депутата.

В ночь на 14 января украинские антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Согласно аудиопленкам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, она предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога, срок был установлен до 21 января включительно.