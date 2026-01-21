Bloomberg: основательница Theranos попросила Трампа смягчить приговор

До завершения заключения осталось почти шесть лет, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Основательница биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о смягчении приговора почти за шесть лет до завершения своего заключения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в базе данных Министерства юстиции США в декабре появилось заявление Холмс с просьбой о смягчении ее 11-летнего приговора за мошенничество с инвесторами. Отмечается, что в случае его удовлетворения, она все равно будет обязана выплатить компенсацию и останется на испытательном сроке.

В 2003 году Холмс - на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета - основала биотехнологическую компанию Theranos. Годом ранее она получила стипендию на исследовательский проект. Она бросила учебу, убедив своего профессора химической инженерии Ченнинга Робертсона использовать деньги для разработки инновационной системы анализа крови. Идея Холмс состояла в том, чтобы создать устройство, которое сможет проводить десятки анализов и диагностировать сотни заболеваний по одной капле крови, взятой из пальца.

Идея оказалась привлекательной для инвесторов. Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине, Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. Однако в 2015 году выяснилось, что микроколичественный анализатор Edison не работал. На Холмс подали в суд за мошенничество и обман инвесторов. Компания быстро обесценилась и перестала существовать. В 2022 году суд в Сан-Хосе (штат Калифорния) приговорил Холмс к к более чем 11 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве с целью обмана инвесторов.