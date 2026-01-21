Трамп назвал себя диктатором

Таким образом президент США прокомментировал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал о полезности диктаторов и назвал себя одним из них.

"У нас была хорошая речь, мы получили хвалебные отзывы. Не могу в это поверить. Обычно они говорят, что он (Трамп - прим. ТАСС) ужасный диктатор. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. Но в этом случае они такого не говорили", - рассказал лидер США о своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп отметил, что сказанное продиктовано здравым смыслом. "Все строится на здравом смысле. Это не связано с консерватизмом, либерализмом или чем-либо еще".

21 января 2025 года в первый день работы на высшем государственном посту Трамп отказался называть себя диктатором.