Эксперт Воротников рассказал о рисках в Арктике на фоне спора о Гренландии

Это возможность роста экологических угроз в регионе, а также усиление разногласий между странами, рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Присоединение Гренландии к США, идею которого продвигает Вашингтон, создает как риски, так и возможности для Арктического региона. Об этом ТАСС заявил координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол")

"Возможное присоединение Гренландии к США может серьезно повлиять на Арктическую зону РФ. Тут есть свои плюсы и свои минусы. Из плюсов стоит отметить <…> реализацию совместных экономических проектов в различных областях - добыче и переработке полезных ископаемых, транспортных проектах, энергетике, переработки отходов. Перспективно и научное сотрудничество, с учетом компетенций, накопленных нашей страной в Арктике и Антарктике", - сообщил Воротников, он добавил, что Гренландия обладает большими запасами природных ресурсов, добыча, которых сейчас малорентабельна, но с учетом климатических изменений и развитием технологий ситуация может измениться.

В то же время эксперт среди рисков такого варианта развития событий отметил возможность роста экологических угроз в Арктическом регионе, а также усиление разногласий между странами.

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.