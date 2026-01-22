В Южной Корее вступил в силу "первый в мире закон о безопасном ИИ"

Документ содержит правовые рамки и требования к продуктам генеративных моделей искусственного интеллекта, которым должны подчиняться технологические компании

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 22 января. /ТАСС/. Республика Корея стала "первой в мире страной, в которой вступил в силу всеобъемлющий закон о регулировании безопасного использования искусственного интеллекта (ИИ)". С такой оценкой выступило агентство Yonhap.

Речь идет об "Основополагающем законе о развитии искусственного интеллекта и о создании фундамента для доверия". Подчеркивается, что это первый в мире "всеобъемлющий закон", а не совокупность правил из различных нормативных актов. Документ содержит правовые рамки и требования к продуктам генеративных моделей искусственного интеллекта, которым должны подчиняться технологические компании, а также штрафы за их нарушения.

В частности, контент, созданный генеративными моделями, должен быть помечен соответствующим "водяным знаком". В соответствии с законом компании обязаны уведомлять потенциальных клиентов о том, что их услуги основаны на искусственном интеллекте, а также заботиться об их безопасности.

Как отмечает Yonhap, на юридические лица и разработчиков "возлагается [еще] большая ответственность" в решении проблем распространения "дипфейков" и простых "фейков", которые могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта. При этом власти получили право на расследование дел, связанных с такими правонарушениями.

Помимо этого, закон обязывает технологические компании открывать филиалы в Республике Корея, если их сервисами в день пользуется более 1 млн жителей страны или их выручка составляет более 10 млрд вон ($6,8 млн). Еще один критерий: компания предлагает свои услуги в Южной Корее, а ее ежегодная выручка по всему миру составляет более 1 трлн вон ($681 млн). Этим условиям соответствуют OpenAI и Google.

Власти планируют отвести на переходный период год, в течение которого не будут штрафовать за нарушения закона.