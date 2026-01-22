Эксперт Хань: "Совет мира" не поможет решить проблему Газы

Пока он существует лишь в виде устных обещаний американского президента Дональда Трампа, сообщила представитель Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Предлагаемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не поможет решить проблему Газы. Такое мнение выразила корреспонденту ТАСС эксперт Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Хань Цзяньвэй.

"Похоже, что этот "Совет мира" рассматривается как потенциальная альтернатива ООН. Пока что этот совет существует лишь в виде устных обещаний Трампа. Как он будет работать неизвестно, и непонятно, сколько стран в нем будут участвовать", - считает эксперт.

Соответствующий совет, отметила она, по сути, должен состоять из самого Трампа и его приближенных, а другие страны смогут стать членами только после взноса в $1 млрд. "При этом внутри комитета им придется во всем следовать воле США, поэтому вряд ли это поможет решить проблему Газы. Китай уже заявил, что необходимо соблюдать международный порядок, опирающийся на ООН", - сказала Хань Цзяньвэй.

"Скорее всего, это просто попытка Трампа превратить Газу в туристический и коммерческий центр", - полагает эксперт.

Ранее лидеры некоторых стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы органа предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается. МИД КНР ранее подтверждал, что Китай также получил приглашение.