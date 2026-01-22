Прозоров: экс-главу СБУ Малюка убрали с поста против его воли

Однако он по-прежнему остается врагом России, отметил бывший сотрудник Службы безопасности Украины

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сняли с должности против его воли, но он остается врагом России и будет продолжать работать против нее. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Малюка убрали, конечно, против его воли, хотя он заявил, что это добровольный уход. Я понимаю, это было сделано под давлением офиса президента. И, скорее всего, правы те аналитики, которые говорят, что Малюка убрали, поскольку он позволил себе в какой-то степени выступить против офиса президента в конфликте Зеленского и его команды с НАБУ и САП. Но факт остается фактом: Малюка убрали. При этом он сам заявил, что не уходит из системы СБУ и остается там для того, чтобы продолжать работу против Российской Федерации. Это враг - опытный, хитрый, коварный, поэтому не надо недооценивать его", - сказал он.

Малюк был назначен главой силового ведомства в феврале 2023 года, до этого с июля 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя СБУ. 5 января 2026 года стало известно, что Малюк подал в отставку. Как сообщило тогда издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, он согласился написать заявление после угроз Владимира Зеленского отстранить его от должности.