Эксперт Цзинь: Трамп в первый год президентства столкнулся с сильным Китаем

Если раньше Пекин проявлял осторожность в отношениях с Вашингтоном, то теперь продемонстрировал экономическую, технологическую и военную мощь, отметил профессор-американист Китайского народного университета

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ШАНХАЙ, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп в первый год своего второго президентского срока столкнулся с мощным и независимым Китаем. Такое мнение выразил ТАСС профессор-американист Китайского народного университета Цзинь Цаньжун, комментируя перемены в отношениях двух стран с момента вступления Трампа в должность 20 января 2025 года.

"Китайско-американские отношения значительно изменились в прошлом году, их главной чертой стал переход от изначальных перипетий к стабильности. Почему произошел такой переход - потому что Китай стал сильным и осмелился противостоять США. Соединенным Штатам пришлось противостоять независимому и самодостаточному Китаю", - отметил Цзинь Цаньжун.

Раньше Пекин действовал весьма осторожно в рамках китайско-американских отношений, считает политолог. Теперь же Китай продемонстрировал свою экономическую, технологическую и военную мощь. Цзинь Цаньжун напомнил, что США в своей стратегии национальной безопасности называют КНР "почти равной" державой.

КНР была одной из немногих стран, которая ввела контрмеры в ответ на тарифную политику Трампа, напомнил он. В ходе торговой войны Китай столкнулся с резким сокращением экспорта в США. Но и Соединенные Штаты тоже столкнулись с рядом проблем, в частности с дефицитом товаров, сказал профессор. "Кроме того, Китай использовал свое преимущество в отношении редкоземельных элементов, что очень осложнило ситуацию для США, и в конечном счете они пошли на уступки", - напомнил Цзинь Цаньжун.

"В прошлом году Китай выиграл противостояние с США, я думаю, основная причина заключается в успехе индустриализации и модернизации страны", - сказал профессор. Он отметил, что КНР превосходит США в сельском хозяйстве, электрогенерации, автопроме, судостроении и других сферах реального сектора экономики.

Цзинь Цаньжун также сказал, что Китаю помогли достичь экономической самодостаточности две инициативы: "Сделано в Китае - 2025" и Один пояс - один путь. Первая инициатива направлена на всестороннее наращивание промышленного потенциала Китая, а вторая - на снижение зависимости КНР от рынков США, Европы и Японии.