Politico: ЕС утратил доверие к США на фоне ситуации с Гренландией

Один из дипломатов Евросоюза заявил газете, что происходит серьезный разрыв мирового порядка

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Европейские чиновники в преддверии внеочередного саммита ЕС, посвященного Гренландии, чувствуют себя преданными Вашингтоном и говорят об утрате доверия к США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"Мы переживаем серьезный разрыв мирового порядка. Доверие утрачено", - привела газета комментарий одного из европейских дипломатов, которая в ЕС считалась ключевым союзником США.

Отмечается, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении не применять ВС США для установления контроля над Гренландией не убедило европейских политиков из-за резкости его высказываний в отношении стран союза. Один из дипломатов ЕС заявил Politico, что угроза введения торговых пошлин против ЕС из-за их позиции по Гренландии сделала раскол "настоящим".

Политики ЕС рассматривают грядущий саммит как "терапию", которая предоставит лидерам возможность дать конкретный ответ на речь Трампа в Давосе и его последующие заявления. Два дипломата Европейского союза в разговоре с Politico сравнили нынешнее положение дел со временем, предшествовавшим Второй мировой войне. "Думаю, Мюнхенское соглашение уже позади. Мы понимаем, что политика умиротворения больше не является правильной", - привела газета комментарий одного из источников. В сентябре 1938 г. Великобритания, Франция, Германия и Италия заключили Мюнхенское соглашение, предусматривавшее отторжение от Чехословакии. В марте 1939 г. Чехословакия была оккупирована Германией и утратила государственную самостоятельность.

Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе сказал, что не планирует применять силу для установления контроля над Гренландией и что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля. Однако европейцев слова Трампа окончательно не успокоили, поскольку главную идею - намерение получить контроль над Гренландией - Трамп вновь подтвердил, а также повторил свою критику Европы по различным направлениям, в частности, по миграционной политике.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.