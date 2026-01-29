The Brisbane Times: задержанной в Австралии россиянке отказали в освобождении

По просьбе стороны защиты, указывающей на сложность дела, следующее судебное заседание назначат на 31 марта

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Гражданке России Кире Королевой, арестованной в Австралии по делу о шпионаже, отказали в освобождении под залог. Об этом сообщает австралийское издание The Brisbane Times со ссылкой на источник в суде.

По его данным, Верховный суд Австралии заслушал поданное юристами Королевой "ходатайство об освобождении под залог", но государственный прокурор Элли Макдональд заявила, что просьба была отклонена. Ожидается, что по просьбе стороны защиты, указывающей на сложность дела, следующее судебное заседание будет назначено на 31 марта.

В генеральном консульстве РФ в Сиднее ТАСС сообщили, что сотрудники диппредставительства регулярно контактируют с Королевой, оказывая ей необходимую консульскую помощь.

Арест Королевых

Австралийская полиция объявила о задержании Игоря и Киры Королевых по обвинению в шпионаже в пользу России 12 июля 2024 года. Супруги имеют гражданство Австралии, но родились в РФ и являются обладателями российских паспортов. По версии следствия, 40-летняя Кира Королева, которая служила в австралийских ВС специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала РФ, где якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Утверждается, что ее 62-летний муж помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки. Однако доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне, полиция не располагает.

Супруги Королевы находятся под стражей более 18 месяцев. Обвинения им до сих пор не предъявлены.

В посольстве РФ неоднократно подчеркивали, что австралийские власти не предоставили каких-либо убедительных доказательств выдвинутых против россиян обвинений, назвав дело против них "политической возможностью раздувать шпиономанию и разжигать антироссийскую истерию".