Мэр Миннеаполиса обвинил федеральные власти в нарушении прав горожан

Правительство стремится заглушить "нарратив или политическую позицию", отличающиеся от своих, считает Джейкоб Фрей

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Правительство США нарушает в Миннеаполисе конституционные права собственных граждан. Такую оценку действиям федеральных компетентных органов в Миннеаполисе (штат Миннесота) дал мэр города Джейкоб Фрей.

"Я бы никогда не подумал, что мы окажемся в ситуации, при которой войска и федеральные агенты тысячами дислоцируются в замечательном американском городе. При которой Министерство юстиции США используется в качестве оружия, чтобы подавлять инакомыслие. При которой сами принципы, являющиеся фундаментом нашей демократии и нашей республики, ставятся под сомнение", - сказал Фрей. "Это вторжение против нашей демократии, нашей республики, против каждого из нас", - убежден градоначальник. Он выступил на конференции мэров городов США, которая проходит в Вашингтоне.

Комментируя решения американской администрации, направившей в Миннеаполис крупные силы федеральных правоохранительных органов, Фрей заявил: "Попираются конституционные права людей". "Все обеспокоены, когда имеет место оккупация такого рода", - отметил мэр. Согласно изложенной им информации, в полиции Миннеаполиса работают порядка 600 сотрудников. При этом в город были переброшены около 3-4 тыс. федеральных агентов, уточнил он. "Дело не в безопасности и даже не в иммиграции. Дело в стремлении заглушить нарратив или политическую позицию, отличающиеся от тех, которые выбрала федеральная администрация", - считает Фрей.

По распоряжению Белого дома в Миннеаполис для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью несколько недель назад были направлены крупные федеральные силы. В городе начались акции протеста против присутствия этих силовиков и используемой ими жесткой тактики действий. Ситуация обострилась после того, как дважды сотрудники федеральных компетентных органов применили на поражение табельное оружие в стычках с демонстрантами. Это произошло 7 и 24 января. Обстоятельства этих трагических инцидентов расследуются. В обоих случаях Белый дом поначалу винил в случившемся протестующих.

Инциденты вызвали в стране широкий общественный резонанс. Демократы, в стан которых входит и Фрей, подвергли резкой критике решения и действия силовиков, президента США республиканца Дональда Трампа и его окружения, касавшиеся ситуации в Миннеаполисе. Согласно данным американских СМИ, Белый дом затем начал фактически вырабатывать менее конфронтационный курс действий, а Трамп, по сути, отстранил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм от дальнейшего руководства операциями в Миннеаполисе. Кроме того, по его распоряжению на место событий был направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Трамп сообщил, что Хоман будет отчитываться лично перед ним.