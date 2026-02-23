Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций на встрече в Брюсселе

Глава дипслужбы Евросоюза отметила, что Еврокомиссия "делает все возможное, чтобы продавить санкции, работает со странами, которые их блокируют, но слышит очень жесткие заявления от них"

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом она заявила журналистам по прибытии на министерскую встречу.

"Конечно, мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие, - заявила она. - Мы выслушаем все возражения и подумаем, что можно сделать".

По ее словам, Еврокомиссия "делает все возможное, чтобы продавить санкции, работает со странами, которые их блокируют, но слышит очень жесткие заявления от этих стран". "Я не вижу возможности, чтобы они поменяли позицию сегодня", - отметила Каллас.

Глава евродипломатии утверждала, что возражения стран ЕС "не связаны с 20-м пакетом, и призвала "не увязывать совершенно разные проблемы".

Еврокомиссия неоднократно объявляла, что хочет утвердить 20-й пакет санкций к 24 февраля в качестве "сильного сигнала" Украине. Главной запретительной мерой этого пакета должна стать замена неработающего потолка цен на нефть на полный запрет европейскому, а в случае присоединения стран Группы семи - то всему западному бизнесу заниматься перевозки российской нефти, и оказывать любые необходимые для этого услуги. Эти меры фактически должны заложить основу для задержания танкеров, предположительно, с российской нефтью во многих юрисдикциях мира.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, США отказались присоединиться к этому пакету, тогда как остальные страны G7 пока не дали внятного ответа. Тем временем, несмотря на все усилия послы 27 стран ЕС не смогли ко встрече глав МИД снять все разногласия по проекту санкций. За выходные ситуация для Брюсселя лишь осложнилась, после того как Венгрия заявила, что заблокирует на встрече глав МИД ЕС 20-й пакет целиком. Будапешт требует, чтобы Брюссель принял срочные меры, которые заставят Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Киев прервал его 27 января под предлогом того, что Россия якобы нанесла "удары беспилотниками" по собственному газопроводу, за это время Еврокомиссия не предприняла ничего. В то же время все источники сходятся во мнении, что само принятие 20-го пакета "не вызывает сомнений", вопрос лишь в том, насколько будет сокращен проект подготовленных Еврокомиссией рестрикций. По имеющейся информации, различные претензии к разным частям санкционного пакета, помимо Венгрии, имеют Греция, Мальта, Италия, Испания.