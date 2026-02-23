Эксперт Фу: Европа обеспокоена собственным бессилием на фоне Украины

Экс-замглавы МИД КНР заявила, что для Европы соперничество в сфере безопасности с Россией остается первостепенным

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Европейские страны испытывают тревогу по поводу собственного бессилия на фоне непрерывного расходования ресурсов на Украине и раскола с США. Такое мнение выразила экс-замглавы МИД КНР Фу Ин в статье для издания "Пэнпай".

"В условиях углубляющегося трансатлантического раскола наибольшую обеспокоенность Европы вызывают не только проблемы, связанные с развитием собственного будущего потенциала, но и растущая тревога и чувство бессилия на фоне непрерывных трат на Украине", - считает Фу Ин.

Согласно ее мнению, для Европы соперничество в сфере безопасности с Россией остается первостепенным. "Украинский кризис рассматривается как кризис выживания для Европы, и пока этот "меч" висит над ней, Европе будет трудно направить свои силы на серьезное и всестороннее осмысление своего положения в меняющемся международном порядке и ландшафте", - считает экс-дипломат.

Вторым приоритетом для Европы является реструктуризация трансатлантических отношений. Европейские страны сосредоточены на преодолении собственных ограничений в развитии и восстановлении статуса сильного союзника США, добавила Фу Ин.

"Пересмотр отношений с Китаем относительно менее актуален, поскольку Европа по-прежнему глубоко обеспокоена разногласиями с КНР по российско-украинскому вопросу, ценностям и безопасности, а также в вопросе давления на цепочки поставок", - отметила Фу Ин. В течение многих лет Европа в отношениях с Китаем не обладала независимостью и следовала указаниям Соединенных Штатов по основным вопросам, связанным с КНР, подчеркнула экс-дипломат. Сможет ли Европа установить отношения с Китаем, базирующиеся на ее собственных интересах, покажет время, сказала Фу Ин.

Она отметила, что Европа является важным партнером КНР, с которым необходимо развивать отношения. Обеим сторонам необходимо и дальше наращивать обмены между людьми, снижать рыночные барьеры, укреплять взаимовыгодное развитие, укреплять взаимное доверие в сфере безопасности, резюмировала экс-дипломат КНР.