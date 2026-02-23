Финский политик Мема: НАТО должна вернуться к границам 1997 года

Это необходимо для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что для мирного урегулирования украинского конфликта НАТО необходимо вернуться к границам 1997 года.

"Для достижения прочного мира на Украине и в Европе НАТО должна вернуться к границам 1997 года. <...> Лидеры ЕС должны в ближайшие годы работать над деэскалацией, соблюдая исторические обещания НАТО не расширяться ни на дюйм в сторону России", - написал он в X.

Мема также добавил, что дальнейшее расширение альянса "заставит европейцев заплатить высокую цену за катастрофическую политику НАТО", а активное перевооружение Европы и ее "катастрофическая политика на Украине" подают очень плохой сигнал того, каким может быть будущее.

Отношения между Россией и НАТО были установлены после окончания холодной войны. В 1994 г. Россия подключилась к программе НАТО "Партнерство ради мира", учрежденной с целью взаимодействия между альянсом и странами-партнерами, включая бывшие страны Организации Варшавского Договора (ОВД). 27 мая 1997 года Россия и НАТО заключили Основополагающий акт. В нем закреплен ряд основных принципов построения двусторонних отношений. Так, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, отказываются "от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства, выражают намерение внести совместный вклад в "создание в Европе всеобъемлющей безопасности".

Параллельно с переговорами по согласованию текста документа, НАТО вело переговоры о вступлении в альянс новых членов. На Мадридском саммите в июле 1997 года к участию в альянсе пригласили бывших членов ОВД - Венгрию, Польшу и Чехию (вступили в альянс в 1999 году).