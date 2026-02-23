ISNA: Гросси может принять участие в переговорах Ирана и США в Женеве

По информации агентства, третий раунд пройдет в посольстве Омана при посредничестве министра иностранных дел султаната Бадра аль-Бусаиди

ДОХА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вероятно, примет участие в очередном раунде непрямых переговоров Ирана и США, который запланирован на 26 февраля, в Женеве. Об этом иранскому агентству ISNA сообщил дипломатический источник.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вероятно, будет присутствовать на этих переговорах, как и в ходе предыдущего раунда, состоявшегося во вторник на прошлой неделе в Женеве", - заявил собеседник агентства.

По информации ISNA, третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США по ядерной проблематике пройдет в посольстве Омана в Женеве при посредничестве министра иностранных дел султаната Бадра аль-Бусаиди.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире американского телеканала CBS заявил, что может встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве 26 февраля. Позже аль-Бусаиди подтвердил, что очередной раунд консультаций Ирана и США запланирован в Женеве 26 февраля.

Предыдущий раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана прошел в Женеве 17 февраля. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных в Белом доме. США и Израиль ранее настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также от поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.