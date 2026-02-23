РСТ: в Мексике находятся около 3,5-5 тыс. россиян

Российский союз туриндустрии рекомендует гражданам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Порядка 3,5-5 тыс. граждан России, включая туристов, находятся в настоящее время в Мексике, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По оценке РСТ на 23 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тыс. российских граждан. Относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений", - говорится в сообщении.

На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано. РСТ рекомендует туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей.

В то же время, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Мексике могут находиться менее 3 тыс. граждан России, причем большинство из них прибыли не с целью туризма. В АТОР напомнили, что прямого авиасообщения с Мексикой у России нет с 2022 года. Немногочисленные классические туристы добираются в эту страну с пересадками, причем наиболее удобный вариант - через Кубу - исключен из ассортимента российских туроператоров в связи с прекращением прямого авиасообщения с этой страной.

Основной объект интереса 95% организованных путешественников, выбирающих курорты Мексики в текущих условиях, это пляжные курорты Карибского моря в штате Кинтана-Роо - Канкун, Ривьера Майя и другие. Небольшая часть туристов едет также в экскурсионные туры по стране, включающие Мехико.

"Гвадалахара и штат Халиско, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами - это большой промышленный центр страны, расположенный далеко как от моря, так и от основных исторических достопримечательностей. Гвадалахара входит в программы очень небольшого числа авторских экскурсионных туров по Мексике, предлагаемых в России, но продаж в такие туры в последнее время, по данным туроператоров - членов АТОР, не было. Их клиентов из России здесь в настоящее время нет", - подчеркнули в ассоциации.

О ситуации в Мексике

Министерство национальной обороны Мексики в воскресенье заявило о ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. По данным ведомства, преступник получил тяжелые ранения в ходе вооруженного столкновения с силовиками и скончался во время транспортировки по воздуху в военный госпиталь в Мехико. Газета El Universal сообщала о массовых перекрытиях автомобильных трасс, поджогах машин и коммерческих предприятий в нескольких регионах Мексики после проведения силовой спецоперации.