Лукашенко: мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений

Президент Белоруссии заявил, что система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, мир оказывается втянутым в новую гонку вооружений, в том числе ядерных.

Глава государства напомнил, что в 2026 году исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, когда страна столкнулась с тяжелыми испытаниями, преодоленными народами СССР ценой огромных потерь. Выступая на церемонии вручения государственных наград по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил, он отметил, что нынешняя международная обстановка во многом напоминает тот сложный период. По его словам, западные страны целенаправленно усиливают военную риторику, наращивают оборонные бюджеты стран НАТО и ускоряют милитаризацию Европы, в том числе соседних с Белоруссией государств.

Как передает агентство БелТА, президент также указал на разрушение прежней системы сдержек и противовесов, обеспечивавшей общеевропейскую безопасность. Он выразил мнение, что мир втягивается в очередную опасную гонку вооружений, включая ядерную сферу.

В этих условиях Лукашенко назвал главной задачей для всех сторонников мира недопущение новой мировой войны. Он подчеркнул, что Белоруссия продолжит прилагать к этому усилия, а граждане страны должны быть уверены в способности армии и силовых структур обеспечить безопасность государства. В числе ключевых факторов он обозначил единство общества, сильные вооруженные силы, высокий моральный дух и профессиональную подготовку военнослужащих.

Кроме того, президент заявил о необходимости последовательного укрепления обороноспособности страны и выразил уверенность, что полученные награды и новые воинские звания станут для их обладателей стимулом к дальнейшей службе. Он также отметил, что при необходимости каждый из награжденных будет готов решительно и достойно встать на защиту Белоруссии.