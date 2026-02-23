CNews: французские правые зарегистрировали резолюцию о недоверии правительству

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Правая партия "Национальное объединение" подало в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции резолюцию о недоверии правительству республики. Об этом сообщил телеканал CNews.

По его информации, таким образом партия выражает несогласие с многолетним планом правительства в области энергетической политики, опубликованным 13 января. Он охватывает период до 2035 года и подразумевает увеличение доли "низкоуглеродной энергии" в общенациональном потреблении, в том числе за счет отказа от ископаемого топлива, а также развития атомной и возобновляемой энергетики.

В "Национальном объединении" выразили несогласие с тем, что правительство приняло данный план посредством декрета без согласования с парламентом. Также партия протестует против "политики замедления роста, которая ускоряет развитие нестабильных источников энергии, лжет о ядерной энергетике и создает серьезную угрозу для государственных финансов".

Телеканал отмечает, что у данной инициативы правых мало шансов на успех, поскольку левые партии регулярно отказываются голосовать за их предложения о недоверии правительству, несмотря на то, что правые всегда поддерживают аналогичные инициативы левых. Точная дата голосования пока не определена, однако, согласно правилам, оно может состояться в течение 48 часов, ориентировочно в среду.

Ранее газета Le Parisien сообщала, что в связи с ожиданием возможной резолюции о недоверии правительству премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил на более поздний срок намеченные перестановки в кабмине. Уже известно, что правительство покинут три его члена: министр культуры Рашида Дати, которая участвует в выборах мэра Парижа, министр, ответственная за государственные счета, Амели де Моншален, назначенная на пост главы Счетной палаты, а также министр по вопросам автономии и инвалидности Шарлот Парментье-Лекок.