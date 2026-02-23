В ООН заявили о самой ожесточенной со Второй мировой войны борьбе за власть в мире

По словам верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка, события свидетельствуют о "глубоко тревожной тенденции" по установлению "доминирования и превосходства"

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Самая ожесточенная борьба за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны разворачивается в мире. Такое мнение выразил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"На мировой арене разворачивается ожесточенная борьба за власть, контроль и ресурсы с невиданной за последние 80 лет скоростью и интенсивностью", - сказал он на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

По его словам, события во всем мире свидетельствуют о "глубоко тревожной тенденции" по установлению "доминирования и превосходства". Так, за риторикой ряда мировых лидеров скрывается "убеждение, что они стоят выше закона и выше Устава ООН", считает Тюрк.

"Они ссылаются на исключительный статус, исключительную опасность или исключительное моральное суждение, чтобы любой ценой преследовать свои собственные цели, - отметил верховный комиссар. - И почему бы им не попробовать, если они вряд ли столкнутся с последствиями?"

61-я сессия СПЧ ООН открылась в Женеве 23 февраля, она продлится до 31 марта. На ней будут представлены итоги периодических обзоров ситуации в области прав человека в Андорре, Белоруссии, Болгарии, Гондурасе, Либерии, Ливии, Малави, Мальдивской Республике, на Маршалловых Островах, в Монголии, Панаме, Хорватии и на Ямайке.