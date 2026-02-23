В Чехии завершилось формирование нового правительства

Президент Петр Павел назначил министром охраны окружающей среды Игора Червенего

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел завершил комплектование правительства премьера Андрея Бабиша, назначив министром охраны окружающей среды Игора Червенего. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Кабмин Бабиша приступил к работе 15 декабря 2025 года. Глава государства в течение двух месяцев обсуждал с премьером и лидером правоцентристской партии Motoristé ("Автомобилисты") Петром Мацинкой кандидатуры на пост главы экологического ведомства. Павел отверг назначение на этот пост вызвавшего у него категорические возражения почетного председателя Motoristé Филипа Турека.

Кресло министра охраны окружающей среды принадлежит, согласно договоренности между партиями, действующей правительственной коалиции, Motoristé. Назначение Червенего, как отмечают чешские СМИ, стало компромиссом между этой политической силой и президентом.