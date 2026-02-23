В Польше обвиняют экс-премьера Моравецкого в растрате на $370 млн

Угольная афера правительства бывшего премьера стала фактом, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Польши уведомило прокуратуру о возможных махинациях при закупке сотен тысяч тонн угля из Казахстана, Австралии и Колумбии на сумму 1,3 млрд злотых ($370 млн) в 2022 году по решению занимавшего тогда пост премьера Матеуша Моравецкого. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

"Угольная афера правительства Матеуша Моравецкого стала фактом. На прошлой неделе правительственное Агентство стратегических резервов приняло решение о направлении уведомления о возможности совершения преступления в прокуратуру [в отношении Моравецкого] в связи с возможными финансовыми потерями от этого решения (имеется в виду закупка угля в третьих странах - прим. ТАСС)", - заявил Кервиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По его словам, 40% закупленных тогда 750 тыс. тонн угля не были пригодны для передачи домохозяйствам и представляла собой "мел". Кроме того, как утверждает глава польского МВД, это повлекло дополнительные расходы для казны на складирование в размере 200 млн злотых ($57 млн).